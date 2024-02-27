Силуанов ответил главе минфина США на призыв «срочно передать» Украине замороженные активы РФ

Министр финансов России Антон Силуанов на брифинге в Сан-Паулу во вторник, 27 февраля, накануне встречи глав минфинов стран G20 заявил, что западные коллеги сделают хуже только себе, призывая страны передать Украине замороженные российские активы, поскольку такими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, к тому же «у нас есть чем ответить», – сообщают СМИ.

Комментируя призыв главы минфина США Джаннет Йеллен к странам G7 «срочно разморозить и передать» Украине замороженные активы России, Силуанов сказал: «Это предложение мы уже слышали не первый раз. Считаю, что оно в корне ошибочно, потому что оно подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки. Этим шагом, если он произойдет, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчетов в долларах, расчетов в клиринговых системах, в логистике. Сейчас нужно решать задачи не эскалацией, а искать выходы из ситуации, в которой мы находимся. Если коллеги будут так действовать, у нас будет симметричный ответ».

«Мы все равно найдем выход из этой ситуации. Но такими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить. У нас тоже заморожены достаточные объемы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги», – отметил глава российского минфина.

Ранее сегодня глава американского минфина Джаннет Йеллен призвала страны G7 «срочно найти способ разморозить активы РФ и передать их Украине».

Сан-Паулу, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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