США вслед за ЕС и НАТО отказываются перебрасывать свои войска на Украину

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон во вторник, 27 февраля, заявила, что американские войска на Украину отправляться не будут, – сообщают СМИ.

В заявлении Уотсон, распространенном администрацией США, в частности, говорится: «Президент США Джо Байден четко дал понять, что США не отправят войска для участия в боевых действиях на Украине. Президент Байден считает, что, как только Конгресс одобрит дополнительное финансирование, которое предусматривает выделение $60 млрд для Украины, у Киева будет все необходимое вооружение».

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных военных на Украину.

Между тем, сегодня, во вторник, 27 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры Великобритании, ФРГ, Венгрии, Польши, Австрии, Италии и некоторых других заявили, что не планируют отправлять на Украину военных.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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