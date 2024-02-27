Король Иордании лично доставил гуманитарную помощь в сектор Газа

Вооруженные силы Иордании во вторник, 27 февраля, сообщили, что король Абдалла II лично принял участие в операции королевских ВВС по доставке в сектор Газа гуманитарной помощи, – сообщает агентство Ammon.

В сообщении пресс-службы иорданских Вооруженных сил, в частности, говорится: «Его величество Абдалла II, главнокомандующий вооруженными силами Иордании, принял участие в операции королевских ВВС по доставке жителям сектора Газа гумпомощи, включая предметы первой необходимости и продовольствие. Операция проведена совместно с Египтом, Францией и ОАЭ, с иорданской стороны задействовано три военно-транспортных самолета С-130».

«Груз на одном из судов полностью предназначен для иорданского полевого госпиталя на юге анклава и включает топливо, медикаменты и другие необходимые медсредства, запасы которых катастрофически истощены. Жителям также доставлены готовые наборы еды», – сообщили в Вооруженных силах Иорданского Хашимитского королевства.

Амман, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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