Байден обсудит с лидерами обеих палат Конгресса США финансирование Украины

Президент США Джо Байден во вторник, 27 февраля, на встрече с лидерами обеих палат Конгресса заявил, что из-за бездействия законодателей в вопросе выделения дополнительной помощи Киеву в размере 60 млрд. долларов Украина сталкивается с катастрофическими последствиями, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «Нам предстоит много работы, надо понять, как финансировать правительство. Это серьезная проблема. Нужно найти серьезное решение. Я думаю, мы сможем справиться. И – Украина. Я думаю, их потребности – срочные. Надеюсь, мы немного поговорить об этом. Каждый день последствия бездействия на Украине катастрофические. Я говорил с некоторыми из наших партнеров по Группе семи. Они очень обеспокоены».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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