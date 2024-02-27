Лидеры палат Конгресса США прокомментировали переговоры с Байденом о выделении 60 млрд. долларов Украине

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер и спикер Палаты представителей Майк Джонсон на брифинге после встречи с президентом США Джо Байденом во вторник, 27 февраля, заявили, что без помощи Соединенных Штатов Украина проиграет России, в то же время, помощь Киеву «не должна быть приоритетнее нужд Америки», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Чак Шумер сказал: «Состоявшееся обсуждение помощи Украине стало одним из самых напряженных среди всех, что проходили в Овальном кабинете. Президент Байден и мы пришли к консенсусу в том, что Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения быстро. А такого развития событий Вашингтон допустить не может, потому что в таком случае в НАТО будет раскол, а союзники отвернутся от США».

В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что «помощь Украине не должна быть первостепенной – сначала нужно решить внутренние проблемы».

«Я прямо сказал сегодня очевидную правду президенту – сначала нужно позаботиться о нуждах Америки. Сначала нужно говорить об открытой границе. Основным приоритетом для нашей страны является граница и обеспечение ее безопасности. Еще один приоритет – финансирование нашего правительства», – подчеркнул Джонсон

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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