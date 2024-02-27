Патрушев: Россия готова оказывать латиноамериканским друзьям всемерную поддержку

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Манагуа по итогам консультаций по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии заявил, что Россия готова оказывать латиноамериканским друзьям всемерную поддержку, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой аппарата Совбеза РФ, говорится, что Секретарь российского Совбеза, в частности, сказал: «Развитие дружеских связей с нашими ключевыми партнерами в Латинской Америке и Карибском бассейне остается в числе ключевых международных приоритетов Москвы. Значение этого региона для России стремительно возрастает. Именно эти страны находятся в авангарде борьбы за подлинный суверенитет Латинской Америки и ее полноправное место на мировой арене. Со своей стороны, готовы оказывать всемерную, комплексную поддержку нашим латиноамериканским друзьям».

«Необходимо усиливать нашу координацию на международных площадках. Плечом к плечу отстаивать суверенное равенство государств, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, выступать против незаконного санкционного давления», – добавил Патрушев.

Манагуа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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