В Литве проверят на лояльность всех белорусов

Глава департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте заявила, что все 20 тысяч белорусов, прибывших в республику до введенных в 2022 году ограничений, будут проверены на лояльность, – сообщает во вторник, 27 февраля, агентство Sputnik Латвия.

Как сообщает агентство, в интервью местным СМИ Гудзинскайте сказала: «Мы начнем проверять всех граждан Беларуси, получивших вид на жительство на основании работы до того, как стал использоваться дополнительный вопросник. Незаполнение вопросника будет расцениваться не в пользу лица. Ответы также будут оценены. Если в ответах будет найдена отрицательная информация, будем консультироваться с Департаментом государственной безопасности (ДГБ). Если ДГБ укажет, что человек представляет угрозу нацбезопасности, то такого человека лишат вида на жительство. Общее количество тех, кто получил вид на жительство раньше и чьи разрешения еще действительны, может доходить до 20 тысяч человек».

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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