Для изъятия замороженных активов РФ Байдену нужны дополнительные полномочия от Конгресса

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 27 февраля, заявил, что президенту США Джо Байдену для изъятия российских замороженных активов нужно новые полномочия от Конгресса,– сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Во-первых, президент Байден нуждается в дополнительных полномочиях от Конгресса, которые позволили бы изъять замороженные российские активы. Во-вторых, мы должны привлечь к этому наших партнеров по коалиции, которые также бы участвовали в замораживании этих активов – это важно».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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