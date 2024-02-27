Захарова рекомендовала ООН призвать Запад избегать поставок оружия Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 27 февраля, в ответ на заявление пресс-секретаря генсека ООН порекомендовала Секретариату Всемирной организации призвать Запад избегать поставок оружия, «из которого киевский режим убивает гражданское население».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Пресс-секретарь Генсека ООН Дюжаррик: «С начала конфликта на Украине мы наблюдали много риторики, которая могла усугубить конфликт. Наш призыв не изменился. Необходимо избегать такой риторики».

«Было бы прекрасно, если бы Секретариат ООН также нашел в себе силы «наблюдать» ВСУшные обстрелы ЗАЭС; осуществляемые по указанию украинских спецслужб теракты; факты наличия у экстремистов на Украине аналогов боевых отравляющих веществ и многое другое. Ожидаем, что Секретариат ООН призовет избегать вообще всего, что «может усугубить конфликт», и, в первую очередь, поставок Западом оружия, из которого киевский режим убивает гражданское население. Как это произошло сегодня в Брянской области», – отметила представитель Российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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