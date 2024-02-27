Такера Карлсона грозили задержать за намерение взять интервью у Путина

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что перед поездкой в Россию его предупредили о возможном задержании по возвращению в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным, – сообщают во вторник, 27 февраля, СМИ со ссылкой на YouTube-канал блогера Лекса Фридмана.

В интервью Фридману Карлсон сказал: «Перед тем, как я улетел в Россию мои адвокаты, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм, сообщили мне, что, если я это сделаю (интервью с Путиным,-прим.ред.), меня задержит американское правительство за нарушение санкций. Меня это взбесило! Я связался с главным адвокатом, он сказал, что много будет зависеть от вопросов, которые я задам Путину. Если я покажусь слишком любезным по отношению к нему, то меня могут задержать, когда вернусь. Я заявил адвокату, что он говорит о США, как о фашистской стране».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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