Илон Маск назвал США «убежищем самых опасных преступников со всего мира»

Американский бизнесмен, основатель и владелец компаний SpaceX, Starlink, Tesla и соцсети миллиардер Илон Маск во вторник, 27 февраля, заявил, что политика Белого дома превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Маск написал: «Возможность избавиться от документов, удостоверяющих личность, пересечь южную границу и попросить «убежища» превратила Америку в убежище для самых опасных преступников мира».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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