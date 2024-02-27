Германия поднимала истребители из-за российского самолета

Военно-воздушные силы ФРГ во вторник, 27 февраля, сообщили, что из-за обнаружения в районе финской столицы российского военного самолета Ил-20М были подняты по тревоге истребители сил быстрого реагирования, – сообщают СМИ.

В сообщении немецких военных, опубликованном в соцсети X (экс-Twitter), говорится «Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге. Российский самолет Ил-20М (Coot-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки. После установления визуального контакта с российским самолетом операция была окончена без происшествий».

Отметим, что Ил-20М (по кодификации NATO: Coot – «Лысуха») – это российский военный самолет комплексной разведки.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube