МИД РФ: Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО

Посольство России в Швеции в среду, 28 февраля, выпустило комментарий, в котором заявило, что в ответ на вступление Швеции в НАТО Москва предпримет политические и военно-технические контрмеры для минимизации угроз, а так же то, что Балтийское море никогда не станет «внутренним морем НАТО».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства, говорится: «Что касается отношения России к «дополнительному члену в семье НАТО», то мы неоднократно обнародовали нашу официальную позицию: выбор своей политики безопасности является суверенной заботой Швеции. В то же время, вступление страны во враждебный России военный альянс будет иметь негативные последствия для стабильности в Северной Европе и вокруг Балтийского моря, которое остается нашей общей территорией и никогда не станет «внутренним морем НАТО», несмотря на то, что будущие «родственники Швеции по НАТО» говорят в своих заявлениях».

«Россия предпримет контрмеры политического и военно-технического характера с целью минимизации угроз своей национальной безопасности. Их конкретное содержание будет зависеть от условий и степени интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение в этой стране войск НАТО, боевой техники и вооружений», – добавили в российской дипмиссии в Стокгольме.

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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