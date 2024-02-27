Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что отговаривать Киев от заключения соглашения с Россией после переговоров в Стамбуле премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отправила администрация США, – сообщают во вторник, 27 февраля, СМИ со ссылкой на YouTube-канал блогера Лекса Фридмана.

В интервью блогеру Фридману Карлсон сказал: «Администрация Байдена отправила Бориса Джонсона, чтобы остановить это (мирное соглашение, – прим.ред) и сказать Зеленскому, что он не может прийти к какому-либо соглашению с Россией. Эти действия Джонсона привели не к победе Украины, а к гибели множества украинцев и большого количества проблем. Подобные шаги являются моральным преступлением».

Следует напомнить, что лидер партии Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия во время интервью украинским СМИ в ноябре 2023 года заявил, что в марте 2022 года после переговоров в Стамбуле в Киев приезжал действующий тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и заявил, что «нужно продолжать воевать, а не подписывать соглашения с Москвой».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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