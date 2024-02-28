Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России

Президент РФ Владимир Путин в среду, 28 февраля подписал Указ о Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ *О стратегическом планировании в Российской Федерации постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации. 2. Правительству Российской Федерации предусматривать при формировании проектов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию настоящего Указа».

В Стратегии определяются цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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