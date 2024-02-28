Медведев призвал обеспечить российскую армию новыми зенитными управляемыми ракетами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии в среду, 28 февраля, заявил и необходимости обеспечения войск наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами для систем противовоздушной обороны (ПВО), – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «В последнее время противник активно использует беспилотники ударного типа. Надо, чтобы российские Вооруженные силы были обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО. По мере накачки Украины новыми ударными вооружениями расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в России будет возрастать».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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