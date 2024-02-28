В МИД РФ назвали защиту жителей Приднестровья одним из приоритетов России

В Министерстве иностранных дел РФ в среду, 28 февраля, заявили, что защита интересов жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) является одним из приоритетов России, – сообщают СМИ.

Комментируя обращение к России участников Съезда приднестровских депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе, в российском МИДе сказали: «Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников – один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами».

Ранее сегодня в столице Приднестровья городе Тирасполь Съезд депутатов всех уровней принял «обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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