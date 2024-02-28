Медведев зачитал текст телеграммы Сталина рабочей группе Военно-промышленной комиссии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 28 февраля, на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения зачитал текст телеграммы Иосифа Сталина, в которой говорится о недопустимости срыва сроков производства самолетов штурмовиков Ил-2, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Чтобы все понимали, каким образом достигалась победа, я еще раз процитирую одно из известных указаний верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум директорам заводов: «Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб. Шенкман дает по одному «Ил-2» в день. А Третьяков дает «Миг-3» по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над Красной армией. Нам нужны не «Миги», а «Ил-2». Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному «Ил-2» в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше «Илов». Предупреждаю последний раз. Сталин».

«По одному самолету в день, обращаю внимание. Понятно, самолеты попроще были, чем нынешние, но, тем не менее», – отметил Медведев, зачитывая телеграмму Сталина.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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