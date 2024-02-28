Эрдоган заявил о готовности предоставить Стамбул для переговоров России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» в Албании, в среду, 28 февраля, заявил, что для переговоров России и Украины его страна готова предоставить площадку в Стамбуле, – сообщают СМИ со ссылкой на видеозапись, распространенную администрацией Эрдогана.

В ходе своего выступления турецкий лидер сказал: «Мы принципиально поддерживаем предложенный президентом Зеленским мирный план. Но я убежден, что необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон в переговорах(России и Украины – прим. ред.). Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые ранее уже проходили в Стамбуле. Я придерживаюсь мнения, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец войне, добившись справедливого и прочного мира».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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