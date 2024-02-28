Бельгия выделит 200 миллионов евро для закупки снарядов для Украины

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в среду, 28 февраля, заявил, что Королевство профинансирует чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами Европы, на что выделит 200 миллионов евро, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) де Кроо написал: «Мы можем дать президенту Зеленскому то, что он просил – больше боеприпасов, чтобы дать отпор российскому агрессору. Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро. Дополнительные боеприпасы поступят в ближайшие недели».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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