Итальянские спецслужбы назвали причины провала украинского «контрнаступа»

Разведывательные службы Италии (Агенство внешней информации и внешней безопасности (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) и Агентство внутренней информации и безопасности (L'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI) в среду, 28 февраля, выпустили ежегодный доклад, в котором говорится, что основными причинами провала украинского контрнаступления летом 2023 года стали нехватка времени на подготовку и отсутствия внезапности, – сообщают СМИ.

В докладе итальянских спецслужб, в частности говорится: «Ход украинского контрнаступления не достиг основной запланированной цели, а именно разрыва сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Среди основных факторов, повлиявших на операцию, можно выделить: трудности с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону, недостаток времени для подготовки войск, а также ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии».

Рим, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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