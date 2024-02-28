В Госдуме сообщили, когда рассмотрят обращение Приднестровья к России об оказании помощи

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в среду, 28 февраля, заявил, что обращение Приднестровья с призывом к России о помощи Совет Государственной думы рассмотрит после поступления его в нижнюю палату парламента, а также после консультаций с президентом и МИДом, – сообщают РИА Новости.

Отвечая агентству на соответствующий вопрос, Затулин сказал: «Обращение, как только оно поступит, будет рассмотрено по существу. Я сейчас не готов ручаться за Совет Государственной Думы, который будет, конечно же, по этому поводу обсуждать все и, конечно же, будет делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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