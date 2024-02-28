российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 февраля 2024, 22:23 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Шольц заявил, что НАТО не хочет воевать с Россией на Украине

Олаф Шольц Архив, фото: пресс-служба Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении в среду, 28 февраля, заявил, что никто не хочет, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО, поэтому солдаты Германии «не станут участвовать в конфликте», – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном в своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter), Шольц говорит: «НАТО не является и не станет стороной конфликта. Так и будет. Мы не хотим, чтобы война России с Украиной превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом мы едины со всеми нашими союзниками. Это также означает: никакого участия Германии в войне! Скажу как федеральный канцлер: Я не буду отправлять на Украину военнослужащих Бундесвера!»

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,