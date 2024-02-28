Госдеп: США не собираются отправлять своих солдат на Украину

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в среду, 28 февраля, заявил, что у США нет намерений отправлять своих солдат на Украину, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что «США поддержали бы отправку на Украину европейских военных», Миллер сказал: «Страны сами будут решать, как они хотят поступать в такой ситуации. Но от имени США президент ясно дал понять, что американских военных «на земле» не будет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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