В парламент Австрии внесена петиция против отправки войск на Украину

Председатель Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль в среду, 28 февраля, заявил, что его партия внесла в Национальный совет (нижнюю палату парламента) петицию против отправки на Украину военнослужащих из стран Евросоюза, – сообщают СМИ.

Пресс-служба АПС, распространила сообщение с заявлением Кикля, в котором говорится: «Сегодня в Национальный совет была внесена составленная нами и уже подписанная всеми депутатами от АПС петиция с предложением к депутатам от других партий поддержать ее. Члены остальных партий должны подумать о катастрофических последствиях отправки войск на Украину, включая ядерную войну, а также о том, смогут ли они примириться со своей совестью и не занять сейчас четкую позицию против этого».

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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