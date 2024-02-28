Шмыгаль заявил, что ЕС окончательно одобрил программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 28 февраля, заявил, что Европейский союз окончательно одобрил четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро. В Совете ЕС сообщили, что эти средства будут выделены Киеву в виде «кредитов и грантов» – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «ЕС окончательно одобрил 4-летнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро. Это инструмент Ukraine Facility, который поможет нашему правительству финансировать дефицит бюджета, увеличит инвестиции в нашу экономику и ускорит наше членство в ЕС. Ожидаем первые средства уже в марте».

В свою очередь пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что 50 миллиардов евро будет выделено Украине на четыре года «виде кредитов и грантов».

«Совет ЕС сегодня утвердил три законодательных акта по доработке многолетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы, которые обеспечивают финальное утверждение всего пакета. Эти документы включают постановления о дополнении многолетнего бюджета, о создании фонда помощи Украины и создании Европейской платформы стратегических технологий (STEP). В общей сложности станут доступны €64,6 млрд дополнительного финансирования, чтобы отвечать на новые вызовы. Из этих средств в фонд помощи Украине будут выделены €50 млрд (из них €33 млрд в виде кредитов и €17 млрд в виде грантов), €2 млрд на нужды охраны границ, €7,6 млрд на обеспечение поддержки ЕС со стороны соседних государств и партнеров по всему миру, €1,5 млрд для финансирования Европейской платформы стратегических технологий», – говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube