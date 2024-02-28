Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате (ОП) РФ, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в среду, 28 февраля, сообщил, что при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «ДРГ нацистов нашла на косе свой камень... Надгробный. Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами. К Бандере ушел дополнительный экспресс».

Со своей стороны пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко подтвердил РИА Новости, что «украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района».

«Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – добавил Василенко.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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