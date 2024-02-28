В Белом доме заявили, что проверять умственные способности Байдена не нужно

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 28 февраля, заявила, что президенту США Джо Байдену оценка умственных способностей не нужна, – сообщают СМИ.
Отвечая на соответствующий вопрос, Жан-Пьер сказала: «Президенту оценка умственных способностей не нужна. Это не моя оценка, это заключение врача президента и его невролога. Президент Байден проходит оценку когнитивных способностей ежедневно, а 15 минут у доктора не выявили бы никаких отклонений».
Ранее сегодня Джо Байден после врачебного обследования заявил, что «врачи не выявили ничего нового по отношению к прошлогодним результатам»
«Они сказали, что я слишком молодо выгляжу», – заявил Байден.
Вашингтон, Иван Бабурин
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