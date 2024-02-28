Госдеп заявил, что «внимательно следит» за Приднестровьем

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в среду, 28 февраля, заявил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают действия России в Приднестровье и призывают Кишинев и Тирасполь совместно работать над преодолением разногласий, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Миллер сказал: «С учетом все более агрессивной и дестабилизирующей роли России в Европе, мы отслеживаем действия России и общую ситуацию в Приднестровье очень пристально. США поддерживают территориальную целостность Молдавии в рамках признанных границ».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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