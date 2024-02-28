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Четверг, 29 февраля 2024, 01:35 мск

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Париж назвал Москву «главным врагом» в информационной войне

Фото: страница МИД Франции

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен на заседании комитета французского сената по законодательству, посвященном участившимся случаев антисемитизма в среду, 28 февраля, заявил, что Россия является «главным врагом» Парижа на информационном фронте, – сообщает издание Ouest-France.

В ходе своего выступления Дарманен сказал: «Рост антисемитских настроений объясняется иностранным вмешательством, и Россия на сегодняшний день наш главный враг в информационной войне».

«На этой неделе французские медиа со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что Париж считает операцией российских спецслужб акцию, в ходе которой в октябре 2023 года на нескольких зданиях в столичном регионе неизвестные нарисовали звезды Давида», – пишет Ouest-France.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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