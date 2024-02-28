Врачи разрешили Байдену продолжать работать президентом США

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор по итогам регулярного медицинского осмотра американского в среду, 28 февраля, заявил, что несмотря на ряд выявленных расстройств и заболеваний, здоровье Джо Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.

В опубликованном пресс-службой Белого дома диагнозе Джо Байдена говорится: «У президента Байдена выявлено обструктивное апноэ во сне, которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. У мистера Байдена обнаружен спинной артрит, гиперлипидемия и гастроэзофагеальный рефлюкс, что является одним из заболеваний желудочно-кишечного тракта, которое у президента проявляется в виде учащенного прочищения горла».

«Президент Байден чувствует себя хорошо, медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств. Президент Байден является здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной, который по-прежнему в состоянии исполнять свои обязанности без исключений, в том числе главы исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего», – говорится в медицинском заключении лечащего врача президента США Кевина О'Коннора.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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