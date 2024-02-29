СМИ: ЕЦБ, Париж и Берлин опасаются реакции Москвы на конфискацию замороженных активов России

Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ), Франции и Германии во время переговоров в Сан-Паулу на полях встречи министров финансов и глав Центральных банков стран Группы двадцати (G20) выразили обеспокоенность по поводу ответных мер Москвы на изъятие замороженных российских активов, – сообщает в четверг, 29 февраля, агентство Bloomberg.

Со ссылкой на источники агентство пишет, что «Париж, Берлин и ЕЦБ опасаются потенциальных ответных мер России в отношении изъятия своих замороженных европейских активов, которые могут оказать негативное влияние на стабильность мировой финансовой системы в целом, а также на роль евро как резервной валюты, так как изъятие этих активов создаст прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах».

Следует напомнить, что США, Канада, Япония и Евросоюз, заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, при этом, большая их часть – в Евросоюзе на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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