Европарламент потребовал от России освободить всех «политических» заключенных

Европарламент в четверг, 29 февраля, принял резолюцию, в которой напрямую обвинил политическое руководство России в «убийстве» Алексея Навального* и потребовал «немедленно и без каких-либо условий» освободить в России всех «политических» заключенных, – сообщают СМИ.

В тексте резолюции, опубликованном на сайте Европарламента, в частности, говорится: «Правительство России и лично Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за убийство их главного оппонента Алексея Навального*, и в таких обстоятельствах есть основания поднять вопрос легитимности Владимира Путина. …Европарламент требует привлечь к ответственности «политическое руководство России» и ввести санкции против людей, причастных к уголовному преследованию Алексея Навального*».

«Европарламент выражает солидарность со всеми людьми в России и за ее пределами, кто, продолжает «говорить правду и борется за демократическое и мирное будущее для России. … Европарламент осуждает эскалацию нарушений прав человека со стороны российского режима и осуждает продолжающиеся репрессии против критиков правительства, правозащитников, антивоенных и экологических активистов и независимых журналистов, а также усиление подавления ЛГБТК-сообществ*. …Европарламент требует немедленно и без каких-либо условий освободить в России всех политических заключенных и призывает упростить для российских диссидентов процессы регистрации организаций и юридических лиц в ЕС, открытие банковских счетов и осуществление других административных потребностей, чтобы они могли продолжить свою работу в изгнании», – говорится в резолюции Европарламента.

Помимо того, Европарламент призвал государства ЕС поддерживать Украину оружием в необходимых объемах «до победы», а также сохранять и расширять действующие санкции против России и Белоруссии.

Следует отметить, что резолюция Европарламента является декларативным, юридически не обязывающим, документом.

* – Признан иноагентом, а также террористом и экстремистом на территории РФ.

Страсбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube