Появление базы НАТО в Молдавии будет означать конец суверенитета страны

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов в четверг, 29 февраля, заявил, что появление базы НАТО в Молдове будет означать оккупацию страны, как это произошло с Болгарией, – сообщают СМИ.

На вопрос журналистки, какие перспективу могут ждать Молдову в случае появления базы НАТО в стране, Костандинов сказал: «Появление этой базы будет означать постепенную оккупацию, как это произошло с Болгарией. У нас было создано четыре базы, которые декларировались как болгарские, но на деле они американские. Туда не может зайти болгарский военный, даже генерал, там не соблюдаются болгарские законы, там во главе угла – американские закону. По факту – это американские анклавы, не имеющие абсолютно никакого отношения к Болгарии».

«Сейчас они хотят открыть у нас военно-морские базы. Пока они решают – открыть их в Варне или Бургасе. И это приведет к большим проблемам, поскольку Конвенция Монтрё от 1936 года запрещает военным кораблям стран приписки входить в Черное море. Если базы откроют, Болгария потеряет контроль над собственной черноморской акваторией. Если подобное произойдет с Молдовой, у вас будет то же самое. Вы не сможете контролировать свою же территорию. У вас будут находиться иностранные вооруженные силы, которые вы не сможете контролировать, и которые могут быть использованы против молдавского народа», – подчеркнул болгарский политик.

Кишинев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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