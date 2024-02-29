Пентагон: Россия обладает крупнейшим арсеналом ядерных вооружений в мире

Начальник стратегического командования вооруженных сил США Энтони Коттон (STRATCOM) в преддверии выступления в комитете по делам вооруженных сил Сената заявил, что в настоящее время среди всех стран мира именно Россия обладает крупнейшим и наиболее разнообразным арсеналом ядерных вооружений, – сообщают в четверг, 29 февраля, СМИ.

В сообщениях со ссылкой на письменное заявление Коттона говорится: «Россия на сегодняшний день обладает самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом среди всех стран мира. В сентябре 2023 года Россия объявила, что поставила на боевое дежурство межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат», она продолжает создавать новые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Помимо модернизации классической «ядерной триады», Россия уделяет большое внимание созданию оружия других типов, например, – гиперзвуковым системам, способным нести ядерное оружие, таким, как ракета морского базирования «Циркон» и ракета воздушного базирования «Кинжал». Последняя неоднократно применялась против Украины».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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