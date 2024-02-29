Израиль готовится «затянуть веревку на шее ХАМАС»

Министр обороны Израиля Йоав Галлант во время поездки в северную часть сектора Газа в четверг, 29 февраля, заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к действиям в Рафахе и в районах центральной части сектора Газа, чтобы «затянуть веревку на шее ХАМАС», – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Галлант сказал: «Мы все ближе к группировке ХАМАС, и сейчас готовимся действовать в Рафахе, а также в центральных лагерях, чтобы выйти на следующий этап в соответствии с нашими приоритетами. Мы используем информацию, обнаруженную в архивахХАМАС. У нас есть огромные объемы информации из компьютеров, жестких дисков, серверов и прочего. Из всего, что мы обнаружили. Вся эта информация расшифровывается и используется для того, чтобы разрушить туннели и центры ХАМАС. Сеть этих туннелей понемногу превращается в ловушку для них самих».

«Мы продолжим идти, и мы будем затягивать веревку на шее ХАМАС, пока не всех их уничтожим. Израиль не пойдет ни на какие на уступки только ради освобождения заложников», – подчеркнул глава израильского минобороны.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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