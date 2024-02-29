Глава Пентагона заявил о возможном прямом столкновении НАТО и России в случае поражения Украины

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Палате представителей в четверг, 29 февраля, заявил, что в случае поражении киевского режима НАТО может вступить в прямое столкновение с Россией, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Остин сказал: «Каждый день мы видим, как русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных успехов. Это очень тревожно. Без нашей поддержки украинцы будут уступать в артиллерии, будут в опасности из-за дефицита адекватной ПВО. …Откровенно говоря, если Украина потерпит поражение, я думаю, что НАТО вступит в вооруженное столкновение с Россией».

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, комментируя слова шефа Пентагона, сказал: «НАТО может ожидать участь Украины, если они продолжат свою агрессивную политику».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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