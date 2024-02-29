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Четверг, 29 февраля 2024, 21:28 мск

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Захарова: Вашингтон – это агрессор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 29 февраля, заявила, что после заявления министра обороны США, «все увидели, что агрессором является Вашингтон».

Комментируя заявление шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что «поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО», Захарова в своем Telegram-канале написала: «Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор – это Вашингтон».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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