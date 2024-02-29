США хотят, что бы Россия и Китай вернулись к переговорам по теме ДСНВ

Начальник стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон на слушаниях в комитете Сената по вооружениям четверг, 29 февраля, заявил, что хотел бы, чтобы Россия и Китай вернулись к переговорам с Соединенными Штатами по теме сокращения ядерных вооружений и к договору ограничений стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), – сообщают СМИ.

Комментируя ситуацию с прекращением переговоров с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях и по вопросу сокращения ядерных вооружений, Коттон сказал: «Я совершенно точно являюсь сторонником договоров. Но все их участники должны играть по правилам. Я бы хотел, чтобы Китай пошел навстречу и сел с нами за стол переговоров. Также, я бы, безусловно, хотел, чтобы Россия вернулась к этой теме. Но, как реалист, я понимаю, что это может произойти, а может – нет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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