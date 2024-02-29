В Москве призвали запретить поставки алкоголя через Прибалтийские республики

Спецпредставитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов в четверг, 29 февраля, предложил ввести эмбарго на поставки импортного алкоголя через Прибалтийские республики, – сообщает агентство Sputnik-Ближнее Зарубежье.

Как сообщает агентство, Иванов сказал: «Мы позволяем прибалтийским портам зарабатывать на нас. Они вообще могут существовать только при перевозках груза в Россию или из России. Несмотря на санкции, вино и виски везут крупными партиями через Литву и Латвию. Я за то, чтобы продолжались поставки, но только другим путем – не через Прибалтику. У нас есть свои балтийские порты, у нас есть черноморские порты».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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