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Четверг, 29 февраля 2024, 23:31 мск

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Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет во избежание «шатдауна»

Фото: pixabay

Палата представителей Конгресса США в четверг, 29 февраля, одобрила законопроект для продления финансирования структур федерального правительства до 8 и 22 марта, – передают СМИ со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN.

Сообщается, что законопроект поддержали 320 членов нижней палаты Конгресса, против высказались – 99. После Палаты представителей за законопроект должны проголосовать американские сенаторы. Далее его должен подписать президент США Джо Байден.

«Нынешние временные лимиты финансирования различных структур федерального правительства истекают 1 и 8 марта, решение законодателей продлевает их до 8 и 22 марта соответственно. Это необходимо, чтобы избежать шатдауна», – сообщает The New York Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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