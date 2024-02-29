Колумбия призвала объявить блокаду Нетаньяху

Президент Колумбии Густаво Петро после новостей о расстреле в секторе Газа мирных жителей, ожидающих гуманитарную помощь, призвал объявить блокаду Биньямину Нетаньяху и заявил, что его приостанавливает все закупки оружия у Израиля, – сообщают СМИ

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) колумбийский лидер написал: «Колумбия останавливает все закупки оружия у Израиля. Нетаньяху убил более 100 палестинцев, которые просили еды. Это называется геноцидом и напоминает холокост, даже если мировые державы не хотят признавать это. Мир должен объявить блокаду Нетаньяху».

Ранее минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильской атаки погибли более 100 человек, свыше 700 ранены при обстреле группы гражданских ожидающих разадачу гуманитарной помощи.

Богота, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube