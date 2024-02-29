В минобороны Польши выступили против, чтобы польские солдаты умирали на Украине

Заместитель министра национальной обороны Польши Януш Земке заявил, что польские солдаты не должны умирать на Украине, как это было в Афганистане и Ираке, – сообщает в четверг, 29 февраля, портал Business Insider.

В интервью изданию Земке сказал: «Вмешательство польской армии в украинский конфликт стало бы беспрецедентным событием, поэтому Варшаве ни в коем случае нельзя отправлять туда своих солдат. Польша после событий 11 сентября 2001 года была обязана направить свои контингенты в Афганистан и Ирак, и я отчетливо помню похороны польских солдат, которые погибли в ходе этих миссий – нет ничего страшнее».

«Украина не страна-член НАТО, и даже не член ЕС, она просто суверенное государство. Я выступаю категорическим противником прямого участия в конфликте, потому что в таком случае Польша принимала бы участие в войне. А это означает потери. Не бывает войны, которая заканчивается бескровно», – подчеркнул зам.министра обороны Польши.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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