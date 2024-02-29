Анкара обвинила Израиль в «еще одном» преступлении против человечности

Министерство иностранных дел Турции в четверг, 29 февраля, выпустило заявление, в котором говорится, что Израиль совершил «еще одно» преступление против человечности, убив более ста гражданских палестинцев, стоявших в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении МИД Турции говорится: «Израиль совершил еще одно преступление против человечности, убив палестинцев на площади Набулси… Тот факт, что Израиль, который использует голод в качестве орудия войны в Газе, теперь атакует невинных гражданских, которые обращаются за жизненно необходимой помощью, свидетельствует о намерении Израиля уничтожить все палестинское население. Израиль должен немедленно прекратить свою военную операцию в Газе, но у израильского правительства нет ни здравого смысла, ни совести, чтобы принять это решение».

«Мир должен осознать, что зверства в Газе вот-вот перерастут в глобальную катастрофу, последствия которой будут ощущаться за пределами региона. В этой связи призываем всех, кто может повлиять на израильское правительство, прекратить продолжающееся насилие в Газе», – заявили во внешнеполитическом ведомстве Турецкой Республики.

Напомним, что ранее в четверг, 29 февраля, появились сообщения о том, что Израиль нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа. Минздрав анклава сообщил, что в результате израильского обстрела, по меньшей мере, было убито 112 человек, еще 760 пострадали.

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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