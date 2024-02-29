Министерство иностранных дел России в пятницу, 1 марта, в ответ на заявление представителя Еврокомиссии Петера Стано призвало Евросоюз перестать решать за россиян, как им реализовывать свои избирательные права.

В сообщении, распространенном МИД России, говорится: «Призываем Евросоюз успокоиться и перестать решать за россиян, как им реализовывать свои избирательные права, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Мы неоднократно указывали и считаем необходимым напомнить, что Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области на основе свободного волеизъявления жителей этих регионов являются субъектами Российской Федерации, на территории которых действует российское законодательство. Что касается Крыма и Севастополя, то они воссоединились с Россией на основе состоявшегося там референдума ещё в 2014 году».

Ранее в четверг, 29 февраля, официальный представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано сделал заявление следующего содержания: «Россия начала досрочное голосование на президентских выборах на временно оккупированных ею территориях Украины. Это явное нарушение международного права. ЕС никогда не признает их. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это все Украина! Все причастные к этому будут привлечены к ответу».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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