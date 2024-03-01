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Пятница, 1 марта 2024, 18:36 мск

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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 марта, подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы в 2024 году граждан России, пребывающих в запасе.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. …Правительству РФ и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов. Указ вступает в силу со дня опубликования».

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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