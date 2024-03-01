Лавров: России известно об участии «НАТОвских военных» в конфликте на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье в пятницу, 1 марта, заявил, что Россия доподлинно знает о действиях «НАТОвских военных» на Украине, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию.

Отвевая на соответствующий вопрос, Лавров сказал: «Я уже упоминал в предыдущих ответах на вопросы о том, что мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются то под наемников, то иным способом под людей, которые не принадлежат вооруженным силам стран НАТО. Американцы с британцами все равно там находятся. Там еще звучал вопрос: «Можно ли, не находясь там, дистанционно, наводить эти ракеты?». В одном из обменов репликами просто прямо звучит: «Есть же там ребята в гражданском из Соединенных Штатов». Это прямо было сказано! Я уж и не знаю, как это назвать… В общем, у наших НАТОвских «коллег» лицо полностью в пуху. Как они будут объясняться со своим населением, не знаю».

Анталья, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube