Медведев призвал «бить немецко-фашистских оккупантов»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по поводу распространенного в СМИ разговора между немецкими военными – начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте о планируемых атаках на Россию напомнил знаменитое стихотворение Константина Симонова 1942 года «Убей его!» и призвал «бить немецко-фашистских оккупантов».

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Все-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте. Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом? Не знаю… Знаю одно. Лучше, чем поэт, об этом не скажешь:

Так хотел он, его вина, –

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей! (К.Симонов. Убей его! 1942)»

«И снова ставший актуальным призыв времен Великой Отечественной войны: СМЕРТЬ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ!» – подчеркнул зампред Совбеза России.

Текст переговоров офицеров Бундесвера, опубликованный Маргаритой Симоньян: «Из беседы 19 февраля 2024 года между немецкими военными – начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Фрагмент посвящен планируемому удару по Крымскому мосту:

Фроштедте: Если же рассматривать мост, то я считаю, что Taurus недостаточно и нам нужно иметь представление о том, как он может работать, а для этого нам необходимы данные со спутников. Я не знаю, сможем ли мы за короткое время, а речь идет о месяце, подготовить украинцев к выполнению такой задачи. Каким образом будет выглядеть атака Taurus на мост? С точки зрения оперативной перспективы я не могу оценить, как быстро украинцы сумеют научиться планировать такие действия и как быстро произойдет интеграция. Но поскольку речь идет о мосте и военных базах, то, я так понимаю, они хотят их заполучить как можно скорее.

Фенске: Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет.

Герхартц: Есть мнение, что Taurus это удастся, если использовать французский истребитель Dassault Rafale.

Фенске: Им удастся лишь сделать дырку и повредить мост. И, прежде чем сделать важные заявления, мы должны сами...

Фроштедте: Я не продвигаю идею с мостом, я прагматично хочу понять, что они хотят. И чему мы их должны обучать, поэтому получается, что нам необходимо будет при планировании этих операций указывать главные точки на снимках. Цели у них будут, но здесь следует учитывать, что при работе по небольшим целям нужно более скрупулезно планировать, а не разбирать картинки на компьютере. В случае с подтвержденными целями все проще и на планирование уйдет меньше времени.

Герхартц: Мы же все знаем, что они хотят уничтожить мост, что это в конце концов означает, как его охраняют – не только потому, что он имеет важное военно-стратегическое, но и политическое значение. Хотя у них сейчас есть и наземный коридор. Есть определенные опасения, если у нас будет прямая связь с украинскими вооруженными силами. Поэтому и возникнет вопрос – можно использовать такую хитрость и откомандировать наших людей в MBDA? Таким образом прямая связь с Украиной будет только через MBDA, это намного лучше, чем если такая связь будут существовать с нашими ВВС.

Грефе: Герхартц, это не имеет значения. Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта. Я, конечно, немного утрирую, но, если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, – это уже участие, мы этого делать не будем. Если мы говорим о производителе, то в первую очередь следует спросить у MBDA, могут ли они это сделать. При этом не имеет значения, будут ли наши люди затем заниматься этим в Бюхеле или в Шробенхаузене, – все равно это участие. И я думаю, что этого не следует делать. В самом начале мы определили это как основной элемент «красной линии», поэтому будем участвовать в обучении. Скажем, что подготовим «дорожную карту». Необходимо поделить процесс обучения на части. Длинный трек будет рассчитан на четыре месяца, обучим их основательно, в том числе и отработаем вариант с мостом. Короткий – будет рассчитан на две недели, чтобы они как можно раньше могли применить ракеты. Если же они будут уже обучены, то мы спросим, готовы ли британцы на этом этапе ими заняться. Я считаю, что такие действия будут правильными – только представьте себе, если пресса узнает о том, что наши люди находятся в Шробенхаузене или же что мы ездим на автомобилях куда-то в Польшу! Такой вариант я считаю неприемлемым».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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