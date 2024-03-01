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Пятница, 1 марта 2024, 19:11 мск

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МИД РФ потребовал от Германии объяснений по поводу разговора высших офицеров Бундесвера об атаках на Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 1 марта, заявила, что Россия требует от Германии официальных объяснений по поводу беседы 19 февраля 2024 года между немецкими военными – начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, в которой они ссылаются на опыт Третьего рейха.

В сообщении официального представителя российского МИДа говорится: «Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы буду рассматриваться как признание вины».

Ранее сегодня Мария Захарова написала: «Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели!

Инспектор (командующий) ВВС ФРГ Инго Герхартц в разговоре с высокопоставленными офицерами бундесвера от 19 февраля 2024 года:

«Мы сейчас ведем войну, в которой используется гораздо больше современных технологий, чем в нашем старом добром «люфтваффе» (название военно-воздушных сил в составе вооруженных сил Третьего рейха)».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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