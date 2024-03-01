Захарова рекомендовала «не мешать» насаждать разные меньшинства в армии США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 1 марта, рекомендовала «не мешать» американской армии насаждать в своих рядах «больше разных меньшинств».

«Главное, не мешать» – прокомментировала Захарова выступление подполковника-трансгендера космических сил США Бри Фрама, в котором он говорит, что «необходимо сфокусироваться на намеренной инклюзивности, поскольку не только представители ЛГБТ* чувствуют себя ущемленными».

«Нужно указывать, какое местоимение необходимо использовать, обращаясь к нам и вам. Нужно инициировать сложные разговоры о расистских и гендерных барьерах», – заявил американский подполковник- трансгендер.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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